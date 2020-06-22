Как понять, что у вас волчанка 

Системная красная волчанка — хронически воспалительное заболевание соединительных тканей неизвестной этиологии. Волчанка может охватить любые органы: от почек и легких до стенок кровеносных сосудов и сердца. «Рамблер» расскажет о симптомах этого заболевания.

Изменение веса

Заболевание может воздействовать на щитовидную железу, заставляя ее активнее или медленнее воспроизводить гормоны. Это, в свою очередь, может сказаться на весе.

Увеличение лимфатических узлов

Во время волчанки чаще всего воспаляются лимфоузлы, которые расположены на шее, внизу челюсти и за ушами. Однако они также могут отекать в паху, подмышках и других местах.

Выпадение волос

Если на вашей расческе остаются целые пряди волос, то это может быть одним из симптомов волчанки.

Боли в груди

Некоторые пациенты с волчанкой ощущают ноющую боль в груди. Дело в том, что это заболевание может спровоцировать развитие отеков по всему телу, в том числе в области сердца и легких.

Язвы

К проявлениям волчанки также относят язвы и поражения на слизистых оболочках. Если они появляются постоянно и долго не проходят, следует немедленно обратиться к врачу.

Постоянная усталость

Еще один симптом волчанки — истощение. Если вы чувствуете постоянную усталость, и с трудом выполняете простые действия, то, возможно, так себя проявляет волчанка.

Сыпь на лице

Очень часто у пациентов под воздействием солнечного света на щеках и носу появляется мелкая красная сыпь, очертаниями напоминающая крылья бабочки. Именно поэтому в XIX веке волчанку назвали «болезнью бабочки».

Симптомы гриппа, которые не проходят

Во время волчанки у пациентов часто проявляются симптомы гриппа: лихорадка, озноб, мышечные боли и сонливость. Главное различие — их длительность. При волчанке эти симптомы могут сохраняться неделями.

Если вы у себя наблюдаете один или сразу несколько из указанных симптомов, следует срочно обратиться к специалисту.