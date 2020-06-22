Как по лицу понять, больна ли печень

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Симптомы больной печени, которые выдает лицо 

Диана Товсепова 2 часа назад
Несмотря на то, что печень является одним из важнейших "фильтров" в организме человека, за ее здоровьем не так легко уследить. Так, даже больная печень не всегда вовремя подает сигналы. Однако, как выяснил "Рамблер", здоровье этого органа иногда может выдавать лицо.
В частности, стоит обратить внимание на оттенок вашей кожи. Больная печень часто выдает себя пожелтевшим цветом лица или слизистых. Так происходит потому, что печень перестает выводить из организма пигмент билирубин, который и "красит" кожу в желтоватый цвет. При этом стоит особенно внимательно отнестись к этому симптому, потому как он может говорить о циррозе печени, гепатите или анемию
Кроме того, при заболеваниях печени может развиваться желтуха. Печень вырабатывает желчь и "передает" ее в желчный пузырь. Но больная печень перестает накапливать желчь и все это может вылиться в зуд кожи или шелушение.
При заболеваниях печени могут возникать непонятные синяки на теле и даже на слизистых. Тогда у человека повышается кровоточность кожных капилляров. В таких случаях печень не может эффективно синтезировать нужные вещества, а из-за этого нарушается свертываемость крови и появляются гематомы.
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Болезни и лекарства , Видео
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