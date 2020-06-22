Когда нельзя игнорировать головную боль 

Врачи утверждают, что головную боль в принципе нельзя терпеть. Нужно ее купировать обезболивающими или выяснять причину того, почему появляются неприятные ощущения. Однако, существуют признаки, когда с головной болью нужно идти к врачу. О них рассказывает "Рамблер".

Метеозависимость

Если вы заметили, что головная боль появляется в зависимости от погоды, нужно обратиться к врачу, так как причина неприятных ощущений может быть в том, что у вас проблемы с сосудами. Это чревато повышением давления и проблемами с сердцем в будущем. Нужно найти изначальную причину болезни, а вместе с этим пройдет и головная боль.

Обезболивающие не помогают

При головной боли помогают обычные обезболивающие, которые снимают неприятные ощущения в течение получаса. Однако, в случае, если классические лекарства вам не помогают, есть повод обратиться к помощи медиков. Так, вероятнее всего, ваша боль появилась из-за хронической болезни. Какой, вам подскажет лечащий врач.

Вы не можете заниматься другими делами

Когда головная боль достигает пика и мешает вашей жизни, значит, нужно обращаться к профессионалам. Когда человек страдает мигренью, он учится жить с этими ощущениями: спокойно работает, гуляет и проводит свободно время. Из-за отвлекающих моментов человек может даже забыть о своей боли, и тогда она проходит. Однако, если она мешает вам заниматься привычными делами, нужно срочно решать проблему.

Много обезболивающих

Головную боль терпеть нельзя, но и постоянно принимать обезболивающие тоже. Если вы принимаете их больше двух раз в неделю, пора бить тревогу. Во-первых, подобные препараты могут вызвать привыкание, и, когда вам действительно нужно будет обезболивание, на вас таблетка не повлияет. Во-вторых, нужно понимать, что такие лекарства не лечат, а просто купируют неприятные ощущения, поэтому, когда боль беспокоит часто, нужно принимать серьезные решения.