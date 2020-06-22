Иногда болезнь Альцгеймера можно выявить на ранней стадии. Ее коварство заключается в том, что первые симптомы распознать не так-то просто, потому что они не выражены. Диагноз может поставить только врач, но существует масса тестов, с помощью которых можно понять, стоит ли беспокоится. "Рамблер" приводит пять вопросов, которые помогут выявить риск болезни Альцгеймера.

Тест нужно проводить в обычной обстановке, но самое главное условие заключается в том, что вы сами не можете задавать себе вопросы и просить выполнить действия. В случае, если вы хотите проверить себя, попросите кого-то из членов вашей семьи вам помочь. Важно, чтобы человеку, которому устроили проверку, не подсказывали и не создавали стрессовые условия

Сначала спросите человека запомнить три слова, которые не связаны между собой. Это могут быть любые слова из разных сфер. Например, помидор, дверь и скрипка. После того, как человек сказал, что он запомнил, переходите к следующему этапу.

Возьмите листок бумаги и ручку с карандашом. Попросите проверяемого нарисовать часы с круглым циферблатом, чтобы стрелки показывали "без пятнадцати два". Важно, чтобы формулировка была именно такая, а не "час сорок пять", например.

Если человек справился с заданием, попросите его назвать все месяцы года в обратном порядке. Во время задания посчитайте, сколько он сделал ошибок.

После попросите человека устно отнимать от ста до нуля по семь. Он должен проговаривать все свои действия и полученные цифры вслух. На этом этапе тоже посчитайте количество неправильных ответов.

На последнем этапе попросите вспомнить слова, которые вы называли в начале теста. Посчитайте, сколько слов может вспомнить человек.

Если тот, кого вы проверяете, сделал в общей сумме больше пяти ошибок, то его нужно отвести к врачу для проверки здоровья. Если возникли трудности с выполнением заданий, значит, у человека уже есть болезнь Альцгеймера.