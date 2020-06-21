Как работают антибиотики 

Некоторые люди категорически не желают принимать антибиотики даже при серьезном заболевании, которое грозит осложнениями. Данные препараты, по их мнению, лишь вредят. "Рамблер" разбирает принцип действия антибиотиков, опровергая этот миф.

Как действуют антибиотики

В первую очередь, антибиотики — вещества природного происхождения, обладающие способностью уничтожать микроорганизмы или препятствовать их размножению. В первом случае речь идет о бактерицидных свойствах, когда разрушается защитная стенка бактерии, что приводит к гибели инфекции.

Второй вариант относится к бактериостатическим антибиотикам, воздействующим на оболочку, с помощью которой микроорганизм питается и выводит лишние элементы, — цитоплазмическую мембрану. Воздействие препарата приводит к нарушению обмена веществ бактерии, благодаря чему она перестает развиваться. Кроме того, антибиотики второго типа могут направлено подавлять синтез белка в микроорганизме, приостанавливая жизнедеятельность клетки.

С чем борются антибиотики

Инфекции в большинстве случаев вызываются бактериями, грибами и вирусами. Антибиотики действуют на первые две группы и бесполезны против третьей, поскольку в последнем случае инфекционный агент способен воспроизводиться только внутри клеток, поэтому препарат не в силах справиться с вирусом, ибо не может его достать.

Когда антибиотики бессильны