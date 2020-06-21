Как работают антибиотики 

Некоторые люди категорически не желают принимать антибиотики даже при серьезном заболевании, которое грозит осложнениями. Данные препараты, по их мнению, лишь вредят. "Рамблер" разбирает принцип действия антибиотиков, опровергая этот миф.
Как действуют антибиотики
В первую очередь, антибиотики — вещества природного происхождения, обладающие способностью уничтожать микроорганизмы или препятствовать их размножению. В первом случае речь идет о бактерицидных свойствах, когда разрушается защитная стенка бактерии, что приводит к гибели инфекции.
Второй вариант относится к бактериостатическим антибиотикам, воздействующим на оболочку, с помощью которой микроорганизм питается и выводит лишние элементы, — цитоплазмическую мембрану. Воздействие препарата приводит к нарушению обмена веществ бактерии, благодаря чему она перестает развиваться. Кроме того, антибиотики второго типа могут направлено подавлять синтез белка в микроорганизме, приостанавливая жизнедеятельность клетки.
С чем борются антибиотики
Инфекции в большинстве случаев вызываются бактериями, грибами и вирусами. Антибиотики действуют на первые две группы и бесполезны против третьей, поскольку в последнем случае инфекционный агент способен воспроизводиться только внутри клеток, поэтому препарат не в силах справиться с вирусом, ибо не может его достать.
Когда антибиотики бессильны
- Препараты не помогут при наличии вирусных заболеваний (грипп, ОРВИ, корь, свинка, краснуха, ВИЧ и пр.). Врач может назначить антибиотик, если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная.
- Лекарство может быть подобрано неправильно. Есть антибиотики широкого и узкого спектра действия. Первые справляются с разными патогенными микроорганизмами, а вторые действуют только на отдельные группы бактерий.
- Определенный антибиотик может не подействовать, если микроорганизм обладает устойчивостью к его воздействию, приобретенной в результате мутации бактерий.
- Антибиотик может не подействовать, если принимать его вне курса. Обычно препараты назначают на 3, 5, 7 дней, иногда — больше. Пациенту не стоит самовольно сокращать курс, поскольку болезнь может вернуться, а у бактерий выработается устойчивость. Также антибиотики нужно пить в определенное время, чтобы действие препарата не прекращалось.