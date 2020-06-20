Мясников перечислил признаки опасной головной боли

В каких случаях головная боль является не образным выражением, а реальным поводом обратиться к врачу? Свои рекомендации дал Александр Мясников

"Если после приступов головной боли появляются проблемы со зрением или немеют конечности, если боль усиливается при кашле или смене положения тела — надо провериться и лечиться",

— рассказал доктор в эфире телеканала "Россия-1".

Голова может болеть от общей усталости организма, от нехватки сна, от неправильного положения тела в течение дня. С такими случаями сталкиваются все и беспокоиться об этом не нужно, отметил эксперт. А вот помочь себе — лишний раз дать отдых, проследить за питанием — стоит.