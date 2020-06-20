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Доктор Мясников перечислил признаки опасной головной боли 

Российская Газета 2 часа назад
Мясников перечислил признаки опасной головной боли
Фото: Российская Газета
В каких случаях головная боль является не образным выражением, а реальным поводом обратиться к врачу? Свои рекомендации дал Александр Мясников.
"Если после приступов головной боли появляются проблемы со зрением или немеют конечности, если боль усиливается при кашле или смене положения тела — надо провериться и лечиться",
— рассказал доктор в эфире телеканала "Россия-1".
Голова может болеть от общей усталости организма, от нехватки сна, от неправильного положения тела в течение дня. С такими случаями сталкиваются все и беспокоиться об этом не нужно, отметил эксперт. А вот помочь себе — лишний раз дать отдых, проследить за питанием — стоит.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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