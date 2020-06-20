Кому нельзя выходить на улицу в жару

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Людям с какими болезнями нельзя выходить на улицу в жару 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Жители не во всех регионах России привыкли к жаркому лету, но в этом году синоптики обещают несколько температурных рекордов. «Рамблер» рассказывает, людям с какими заболеваниями лучше переждать жару дома или за городом.

Гипертония

Погода очень изменчива во время жарких дней. Как правило, палящее солнце с утра вечером превращается в тучи, грозу и ливень. Из-за таких «скачков» в погоде у людей случаются перепады давления. Поэтому, если вы метеозависимы и страдаете гипертонией, лучше останьтесь дома и примите горизонтальное положение.

Пигментация

Если у вас на коже много родинок и родимых пятен, у вас может быть нарушена пигментация кожи. В таком случае, повышается риск развития меланомы. Таким людям лучше всего оставаться в тени в дневное время, пока не спадет солнце. В случае, если вам срочно надо выйти, воспользуйтесь солнцезащитным кремом с максимальной защитой.

Болезни, влияющие на потовые железы

На функционирование потовых желез влияют некоторые болезни и лекарства. Например, хронические недуги в виде диабета, муковисцидоза или склеродермии могут усиливать вероятность теплового удара. Тело человека в таком случае не охлаждается, поэтому он может почувствовать себя плохо на жаре. Сосудорасширяющие средства могут усугубить состояние человека во время повышенной температуры, так, людям, принимающим лекарства, тоже стоит воздержаться от прогулок.
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Болезни и лекарства , Видео
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