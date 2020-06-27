Болезни, которые врачи могут определить по запаху 

Мало кто знает, что для многих серьезных заболеваний изменение запаха тела — один из ранних симптомов. «Рамблер» расскажет, какие болезни врачи могут определить по запаху.

Диабет

Если организм не может получить доступ к глюкозе, для выработки энергии он начинает использовать жир. При этом развивается кетоз, который в большинстве случаев сопровождается запахом изо рта.

Отказ печени

Если у пота, мочи и дыхания появляется запах сырой рыбы, то это означает, что печень не может справиться со своей работой. При этом в организме накапливаются отравляющие вещества.

Рак легких

Не так давно израильские врачи представили миру устройство, которое с точности до 90% может диагностировать рак легких. Прибор обнаруживает особой запах, который выделяется раковыми клетками.

Преэклампсия

Высокое кровяное давление, которое развивается у беременных, может быть определенно по дыханию изо рта. Исследование, которое это подтверждает, опубликовано в Advanced Material Science в 2016 году.

Болезни десен

Сероводородный запах изо рта — признак заболевания десен или абсцесса зубов. При появлении такого аромата не стоит откладывать визит к стоматологу.

При любом нехарактерном запахе вашего тела следует обратиться к врачу для постановки точного диагноза.