Как группа крови влияет на развитие алкоголизма 

Группа крови человека влияет на множество факторов. В частности, на развитие алкогольной зависимости. Каким образом? Выяснял "Рамблер".

Согласно исследованию, которое проводилось среди жителей США и Японии, больше всего людей, страдающих от злоупотребления спиртного, имеют II группу крови. По мнению ученых, это можно объяснить недостатком глюкозы в организме: поскольку алкоголь — это углеводный продукт, он компенсирует нехватку вещества.

Люди с I группой крови могут позволить себе употреблять хорошие красные и белые вина в небольших количествах, — это обусловлено высоким уровнем кислотности в организме этих людей.

Самыми устойчивыми к алкоголю людьми исследователи назвали обладателей IV группы крови. А вот тем, у кого III группа, напротив, лучше отказаться от спиртного насовсем. Дело в том, что у людей с III группой крови высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и недугов печени, поэтому алкоголь может сыграть с ними злую шутку.

В беседе с aif.ru руководитель лечебно-реабилитационного центра «Возрождение» врач-нарколог Юрий Вяльба обобщил результаты исследования зарубежных коллег:

«Эта научная работа — повод продолжать дальнейшие исследования. Но никакая группа крови не обязывает человека становиться алкоголиком. Также нет такой группы, которая делает людей неуязвимыми перед ­спиртным»,

— подчеркнул специалист.