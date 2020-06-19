Мясников назвал болезни, лишающие зрения 

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения.

Самыми распространенными болезнями, негативно влияющими на глаза, он назвал гипертонию и сахарный диабет.

Врач объяснил, что сетчатка глаза снабжается кровью более интенсивно, чем любой другой орган. Поэтому малейший сбой, вызванный скачками давления, может привести к серьезным проблемам.

При сахарном диабете происходит поражение сосудов, и это еще одна причина ухудшения зрения, отметил Мясников. При этом диабет второго типа негативно воздействует на глаза еще до сильного повышения уровня глюкозы, добавил он.

Чтобы сохранить зрение, ведущий посоветовал не заниматься самолечением и регулярно проходить осмотр глазного дна.