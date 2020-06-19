Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников назвал болезни, лишающие зрения 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Мясников назвал болезни, лишающие зрения
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о заболеваниях, которые могут привести к потере зрения.
Самыми распространенными болезнями, негативно влияющими на глаза, он назвал гипертонию и сахарный диабет.
Врач объяснил, что сетчатка глаза снабжается кровью более интенсивно, чем любой другой орган. Поэтому малейший сбой, вызванный скачками давления, может привести к серьезным проблемам.
При сахарном диабете происходит поражение сосудов, и это еще одна причина ухудшения зрения, отметил Мясников. При этом диабет второго типа негативно воздействует на глаза еще до сильного повышения уровня глюкозы, добавил он.
Чтобы сохранить зрение, ведущий посоветовал не заниматься самолечением и регулярно проходить осмотр глазного дна.
Видео дня. Можно ли подцепить COVID-19 на пляже
Последние новости
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии Названы пять симптомов рака кишечника Названы пять симптомов рака кишечника Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
Болезни и лекарства , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
05:45
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Коронавирус Болезни и лекарства
Как депрессия портит осанку
05:55
Как депрессия портит осанку
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение