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Как маска влияет на кожу 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что такое маскне
Фото: depositphotos.com
Из-за пандемии коронавируса к привычке постоянно мыть и дезинфицировать руки добавилась еще одна — везде носить маску. Без нее нельзя пойти в магазин, торговый центр или просто гулять по улице. Однако тридцатиградусная жара и маска на лице оказывают негативное влияние на кожу. "Рамблер" рассказывает, что такое маскне и как этого не допустить.
Ношение маски провоцирует появление высыпаний на коже. Дерматологи объясняют это тем, что из-за дыхания под маской образуется повышенная влажность. Это закупоривает поры и создает идеальную среду для активного размножения бактерий. Кроме того, маска трется об кожу и давит на нее, из-за чего появляются небольшие повреждения.
Для проблемы даже придумали специальный термин — mascne. Это акне, спровоцированное маской. Прыщи появляются на щеках, подбородке и на носу.
Чтобы не допустить маскне, стоит внимательно отнестись к выбору маски и гигиене. Так, безопаснее всего одноразовые маски, поскольку их приходится чаще менять. Многоразовые требуют тщательного ухода и дезинфекции. После ношения на них остается пот и грязь. Кроме того, они сделаны из плотных материалов, создающих эффект парника. Лучше выбирать хлопок вместо неопрена.
На время ношения маски дерматологи рекомендуют отказаться от косметики. Тональные крема "плавятся" на коже и приводят к ее загрязнению. Также важно уделять внимание уходу за кожей. Перед тем, как надеть маску, и после нужно умыться деликатным очищающим средством и нанести увлажняющий крем.
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