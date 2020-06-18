Из-за пандемии коронавируса к привычке постоянно мыть и дезинфицировать руки добавилась еще одна — везде носить маску. Без нее нельзя пойти в магазин, торговый центр или просто гулять по улице. Однако тридцатиградусная жара и маска на лице оказывают негативное влияние на кожу. "Рамблер" рассказывает, что такое маскне и как этого не допустить.

Ношение маски провоцирует появление высыпаний на коже. Дерматологи объясняют это тем, что из-за дыхания под маской образуется повышенная влажность. Это закупоривает поры и создает идеальную среду для активного размножения бактерий. Кроме того, маска трется об кожу и давит на нее, из-за чего появляются небольшие повреждения.

Для проблемы даже придумали специальный термин — mascne. Это акне, спровоцированное маской. Прыщи появляются на щеках, подбородке и на носу.

Чтобы не допустить маскне, стоит внимательно отнестись к выбору маски и гигиене. Так, безопаснее всего одноразовые маски, поскольку их приходится чаще менять. Многоразовые требуют тщательного ухода и дезинфекции. После ношения на них остается пот и грязь. Кроме того, они сделаны из плотных материалов, создающих эффект парника. Лучше выбирать хлопок вместо неопрена.

На время ношения маски дерматологи рекомендуют отказаться от косметики. Тональные крема "плавятся" на коже и приводят к ее загрязнению. Также важно уделять внимание уходу за кожей. Перед тем, как надеть маску, и после нужно умыться деликатным очищающим средством и нанести увлажняющий крем.