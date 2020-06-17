Продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Согласно данным исследования, у 19,3% россиян наблюдается повышенный уровень глюкозы в крови, впрочем, не достигающий планки, за которой следует сахарный диабет. Как правило, специалисты именуют такое состояние предиабетом, что характерно для комплекса нарушений обмена веществ и сопровождается избыточным весом в талии, повышением уровня холестерина в крови и артериального давления. Такое состояние, однако, обратимо. Необходима физическая активность и соблюдение принципов здорового питания. Кроме того, есть продукты, которые помогут контролировать уровень глюкозы в крови. "Рамблер" приводит список данных регуляторов.

Вода

Природный напиток помогает почкам выводить вместе с мочой избыток сахара. Также научно доказано, что недостаточное употребление обычной воды повышает риск развития гипергликемии.

Рыба

Прямого влияния на сахар в крови морепродукты не имеют, но в качестве источника высококачественного белка, который способствует насыщению и позволяет снизить потребление углеводов, нам необходима. Кроме того, жирные сорта морской рыбы содержат много ненасыщенных жирных кислот.

Клетчатка

Растворимые и нерастворимые пищевые волокна способствуют выведению из организма избытка "плохого" холестерина, а также улучшают работу кишечника и способствуют снижению веса. И на этом полезные свойства не заканчиваются: они замедляют усвоение углеводов и сахара, благотворно влияя на уровень глюкозы в крови. Врачи отмечают особую эффективность растворимой клетчатки, содержащейся в овсе, бобовых, яблоках и цитрусовых.

Ягоды

В яркоокрашенных фруктах (яблоки, апельсины) и ягодах (черника, ежевика) содержится большое количество антоцианов, обладающих свойством блокировать некоторые пищевые ферменты и замедлять усвоение углеводов, а также нивелировать скачкообразное увеличение уровня глюкозы в крови после приема крахмалистой пищи.

Листовая зелень