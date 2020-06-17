Назван способ предотвратить рак толстой кишки

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Совместная работа бельгийских ученых из Центра исследования воспаления VIB-UGent и Университета Гента помогла распознать механизм, вызывающий колоректальный рак. В результате специалисты смогли остановить злокачественный процесс, передает Eurekalert.

В рамках исследования специалисты наблюдали ненормальную экспрессию белка Zeb2, которая негативно влияла на эпителий кишечника. Последний обычно выступает в роли барьера для вредных микроорганизмов.

Белок способствовал разрушению естественной преграды и запуску воспалительного процесса. Что в итоге привело к образованию злокачественной опухоли.

Однако эксперимент с грызунами показал, что развитие рака можно остановить, удалив часть микробиоты. Это удалось сделать с помощью антибиотиков широкого спектра действия.

«Zeb2 дестабилизирует целостность кишечного барьера, что позволяет бактериям проникать в ткани и провоцировать воспалительные реакции. Это вызывает аномальную пролиферацию эпителиальных клеток, что в конечном итоге приводит к развитию злокачественных опухолей кишечника.

Важно отметить, что путем лечения мышей антибиотиками развитие рака удалось полностью предотвратить»,

— пояснили специалисты.