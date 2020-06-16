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Боль в плечах: безобидные и крайне опасные причины 

Мира Маркина 16 июня 2020
Боль в плечах: безобидные и крайне опасные причины
Фото: depositphotos.com
Боль в плечах может сигнализировать как о небольшом растяжении, так и о серьезном недуге. В каких случаях следует немедленно обратиться к врачу, а в каких можно помочь себе самостоятельно, — разбирался "Рамблер".

Растяжение связок

С этой проблемой нередко сталкиваются профессиональные бодибилдеры, но иногда она может возникнуть и у человека, далекого от спорта. Например, после того, как он вскопал огород.

Артрит или артроз плечевого сустава

Артрит и артроз — разные заболевания, но оба они свидетельствуют о воспалении суставов. Эти недуги можно распознать по регулярным приступам сильной боли и сложностями, внезапно возникшими при подъеме рук.

Поражение вращающейся манжетки плеча

Это может случиться с любым человеком, который долгое время выполнял непривычное движение рукой. Например, — красил потолок. Спустя несколько дней после таких нагрузок может возникнуть резкая боль в области плеч.

Травмы плеча

Несмотря на то, что перелом или вывих подчас не всегда можно распознать сразу, симптомы у них очень характерные: изменение цвета кожи, деформация сустава или кости, ухудшение подвижности сустава.

Остеохондроз

Остеохондроз шейного отдела позвоночника сопровождается болями, которые отдают в руку и усиливаются при повороте головы.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод: если боль в плечах появилась после той или иной физической нагрузки, не стоит паниковать. Скорее всего спустя несколько дней она пройдет. Но если самостоятельно установить причину дискомфорта вы не можете, лучше всего обратиться к терапевту.
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