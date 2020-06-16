Неожиданные вещи, которые провоцируют недуги печени

Многие убеждены, что главный враг печени — это алкоголь. Действительно, спиртное крайне негативно сказывается на данном органе. Однако есть еще ряд не самых очевидных вещей, которые могут спровоцировать болезни печени. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Нежелание бороться с лишними килограммами

Вы можете любить себя вне зависимости от ваших параметров, однако не стоит отрицать того факта, что избыточный вес негативным образом отражается на здоровье. В частности, по разным оценкам медиков, от 25% до 90% взрослых людей, страдающих от ожирения или лишних килограммов, сталкиваются с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП).

Злоупотребление витаминами

Все хорошо в меру, и витамины — не исключение. Прежде, чем решиться на прием витаминов и других добавок, необходимо проконсультироваться с терапевтом. Злоупотребление тем или иным витамином может лишь навредить здоровью. В частности, для печени опасна передозировка витамина A, — она может привести к тяжелым токсическим повреждениям органа, увеличению его размеров и даже циррозу.

Любовь к сладкому

Налегать на продукты с высоким содержанием сахара опасно по многим причинам. Одна из них — развитие уже упомянутой НЖБП, которая может привести к циррозу и онкологии. Американский журнал клинического питания провел исследование и выяснил, что люди, потребляющие 1000 лишних калорий в день за счет сладостей, лишь в 2% страдают от лишнего веса. Но при этом в 27% случаев у них наблюдается опасное для здоровье ожирение печени.