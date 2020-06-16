Как работа по ночам убивает ваше здоровье 

Медики и ученые по всему миру не раз говорили о том, что работа по ночам чревата ожирением, диабетом и даже раком. Но так ли это на самом деле? Действительно ли ночные смены медленно убивают наш организм? Но каким образом? На все эти вопросы попытался ответить "Рамблер".

По данным исследователя Парвина Бхатти, в организме людей, работающих по ночам, снижена способность устранять повреждения ДНК. Это можно наблюдать, исходя из содержания химического вещества 8-оксо-dG. Именно оно выводится с мочой, когда организм восстанавливает поврежденную ДНК:

«Мы думаем, сниженное выведение 8-оксо-dG отражает ухудшение способности восстанавливать ДНК. Со временем такие повреждения ДНК увеличивают риск возникновения рака и других заболеваний»,

— подчеркнул эксперт.

Такой процесс может быть спровоцирован дефицитом мелатонина — гормона, которые регулирует внутренние часы организма.

Однако профессор неврологии из Северо-Западного университета в Чикаго не смогла полностью согласиться с Бхатти.

«Результаты интересные. Но они не доказывают связь сменной работы с непосредственным повреждением ДНК. И пока неясно, как это относится к мелатонину. Нет доказательств причинно-следственной связи»,

— заключила Кэтрин Рид.

Бхатти вместе со своими коллегами изучил показатели 50 участников, которые работают по ночам. Исследователи заметили, что в ночные смены уровень 8-оксо-dG у подопытных понижался. При этом в те ночи, когда добровольцы спали, он был выше. Ученые также пришли к выводу, что с понижением 8-оксо-dG соотносится и пониженный уровень мелатонина.

Однако, как отмечают эксперты, еще рано делать выводы относительно того, действительно ли мелатонин предотвращает повреждение ДНК. Специалисты не советуют принимать добавки, содержащие данный гормон, поскольку он может, напротив, вызывать сонливость и препятствовать ночной работе.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем из-за подобного образа жизни, Бхатти советует сбалансированно питаться, заниматься спортом и отказаться от курения.