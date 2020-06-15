Ревматизм — это, по сути, воспалительная патология соединительной ткани. Он может поражать любые органы и системы, но особенное негативное влияние оказывает на сердечно-сосудистую систему. О том, чем опасен ревматизм, каковы его симптомы и что делать, чтобы не запустить заболевание, рассказывает «Рамблер».

Чаще всего виновниками ревматизма выступают инфекционные заболевания: ангина, скарлатина, фарингит, ОРЗ, однако есть и другие факторы, к которым относятся:

стрессы;

избыточный вес;

генетическая предрасположенность;

отсутствие физической нагрузки.

Боли в спине и суставах, которые не связаны с физической активностью. Возникают в состоянии покоя, пропадают после легкой нагрузки. Боль в коленях при физической нагрузке (например, при спуске с лестницы). Ощущение скованности по утрам (сложно сжать в кулак руку, держать расческу или зубную щетку и т.п.). Припухшие мелкие суставы кистей. Проявлять себя ревматизм может тоже по-разному:

При этом боль может возникать и исчезать абсолютно спонтанно и продолжаться волнообразно.

Принято считать, что ревматизм связан с воспалительным процессом, затрагивающим любые органы. Токсины и компоненты возбудителя характеризуются разрушительным действием, а вместе с этим в организме еще и развивается иммунное воспаление. Со временем, без правильного и своевременного лечения, это может привести к развитию серьезных заболеваний: онкологии, инсульту или инфаркту.

Для профилактики ревматизма очень важно соблюдать некоторые правила:

Во-первых, с первых же дней заболевания недугами, которые являются «катализаторами» ревматизма, необходимо правильное лечение, которое должен назначить врач.

Во-вторых, необходимо не забывать о питьевом режиме. Ежедневно нужно выпивать достаточное количество воды.

В-третьих, ни в коем случае нельзя назначать себе лекарственные препараты самостоятельно. Выписывать медикаменты обязательно должен врач.