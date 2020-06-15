Ревматизм — это, по сути, воспалительная патология соединительной ткани. Он может поражать любые органы и системы, но особенное негативное влияние оказывает на сердечно-сосудистую систему. О том, чем опасен ревматизм, каковы его симптомы и что делать, чтобы не запустить заболевание, рассказывает «Рамблер».
Чаще всего виновниками ревматизма выступают инфекционные заболевания: ангина, скарлатина, фарингит, ОРЗ, однако есть и другие факторы, к которым относятся:
- стрессы;
- избыточный вес;
- генетическая предрасположенность;
- отсутствие физической нагрузки.
Проявлять себя ревматизм может тоже по-разному:
- Боли в спине и суставах, которые не связаны с физической активностью. Возникают в состоянии покоя, пропадают после легкой нагрузки.
- Боль в коленях при физической нагрузке (например, при спуске с лестницы).
- Ощущение скованности по утрам (сложно сжать в кулак руку, держать расческу или зубную щетку и т.п.).
- Припухшие мелкие суставы кистей.
При этом боль может возникать и исчезать абсолютно спонтанно и продолжаться волнообразно.
Принято считать, что ревматизм связан с воспалительным процессом, затрагивающим любые органы. Токсины и компоненты возбудителя характеризуются разрушительным действием, а вместе с этим в организме еще и развивается иммунное воспаление. Со временем, без правильного и своевременного лечения, это может привести к развитию серьезных заболеваний: онкологии, инсульту или инфаркту.
Для профилактики ревматизма очень важно соблюдать некоторые правила:
Во-первых, с первых же дней заболевания недугами, которые являются «катализаторами» ревматизма, необходимо правильное лечение, которое должен назначить врач.
Во-вторых, необходимо не забывать о питьевом режиме. Ежедневно нужно выпивать достаточное количество воды.
В-третьих, ни в коем случае нельзя назначать себе лекарственные препараты самостоятельно. Выписывать медикаменты обязательно должен врач.