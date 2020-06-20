Что такое алкогольная депрессия 

Алкогольная депрессия возникает у людей после длительных запоев. Она происходит примерно так же, как и обычная депрессия, но сопровождается физическим ухудшением самочувствия. "Рамблер" рассказывает, какие у нее симптомы, и как ее необходимо лечить.

Симптомы

Чаще всего алкогольная депрессия появляется у тех, кто пытается самостоятельно бросить пить или у алкоголиков, которых насильно кодируют. В связи с тем, что организм в течение длительного времени регулярно отравлялся, после запоя человек попадает в непривычную обстановку. Алкоголь вызывает состояние эйфории, к которой быстро привыкают и начинается зависимость. После того, как человек возвращается к нормальной жизни у него может появиться апатия, тревожность, бессонница, раздражительность и суицидальные мысли. Ко всему прочему, у человека долго длятся симптомы похмелья.

Лечение

Самостоятельно человек может побороть алкогольную депрессию, но только в том случае, если он сам этого хочет. Специалисты утверждают, что без желания пациента вылечиться от алкогольной зависимости практически невозможно. Как и при других клинических заболеваниях, рекомендуется помощь специалиста. Медикаменты в таком случае назначаются строго по рекомендации врача. В некоторых случаях необходимо помещение больного в стационар.

При лечении алкогольной депрессии рекомендуется психологическая помощь. Стоит обратить внимание, что нужна работа с психологом, который специализируется на зависимостях и реабилитации пациентов. Некоторым пациентам необходима помощь психотерапевта. Они помогают разобраться в причинах депрессии и понять то, почему человек употребляет алкоголь. Не секрет, что с помощью спиртных напитков многие люди пытаются "забыться". Чтобы устранить алкогольную депрессию, человеку нужно выявить первоначальную проблему и устранить ее.

Стоит отметить, что алкогольная депрессия не равняется алкоголизму, поэтому человеку приходится бороться сразу с несколькими болезнями, включая зависимость.