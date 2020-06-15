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Самые ранние признаки шизофрении 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Шизофрения — очень коварная болезнь. Ощутимые признаки проявляются не сразу, поэтому распознать ее на ранних стадиях очень сложно. При этом, чем раньше начать лечение, тем легче будут последствия от заболевания. "Рамблер" рассказывает о ранних признаках шизофрении, на которые нужно обратить внимание.

Чувственная тупость

Одним из первых признаков шизофрении считается отсутствие эмоций. Это касается и положительных, и отрицательных. Человек просто перестает реагировать на происходящие события, действия и поступки людей. Однако, вместе с этим у больного могут возникать слишком сильные негативные эмоции. Это проявляется в раздражении по отношению к семье и близким друзьям.

Бред и галлюцинации

В ранних симптомах присутствует только бред, но у мнительных людей в начале могут проявиться и зрительные иллюзии. Человек начинает думать о том, что его преследуют, за ним охотятся. Он может говорить о чем угодно: НЛО, порча или сглаз, радиоактивные волны. У человека начинается бред, который вызывает панику и страх. Он пытается убедить людей в своей правоте.

Неврозы

У некоторых пациентов наблюдались неврозы в самом начале проявления болезни. Притом, они могли появляться по любым поводам: фобии, ипохондрия, навязчивые мысли. На фоне этих проявления появляются неврозы. При этом шизофреник рассказывает о своих фобиях и болезнях без всяких эмоций, как будто это — часть повседневной жизни каждого человека. Страхи доходят до абсурда, например, пациент начинает боятся ложек или вилок, а заболевания он выдумывает себе сам, например, может утверждать, что видит, как в его теле двигается кровь.
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Болезни и лекарства , Видео
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