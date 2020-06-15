Как по лицу понять, что у вас больная печень 

Печень — тот орган, болезнь которого распознать крайне тяжело. Дело в том, что она не болит, поэтому ее заболевания очень коварны. Однако у таких недугов есть другие явные признаки, которые могут отражаться на лице. "Рамблер" рассказывает, как по коже понять, что у вас больная печень.

Пожелтение глаз и кожи

При поражении печени у человека начинается желтуха. Его кожа и слизистые принимают любой желтый оттенок. Он может быть и ярким, и серым. Это связано с тем, что печень отказывает и перестает выводить белок билирубин из организма. Тогда его содержание повышается в крови, из-за чего кожа приобретает желтый оттенок. Важно понять, какое именно заболевание стало причиной желтухи, так как она может появиться из-за цирроза, гепатита или анемии.

Спонтанные синяки

Синяки могут образовываться на теле, но в некоторых случаях гематомы проявляются на слизистых. Кроме того, при этом симптоме у человека повышается кровоточивость кожных капилляров. Это нарушение функции организма связано с тем, что при заболеваниях печени орган не справляется с синтезом некоторых веществ. Из-за этого нарушается свертываемость крови и появляются гематомы.

Шелушение кожи и зуд

Клетки печени производят желчь, которая участвует в процессе пищеварения. Уже после печени она попадает в желчный пузырь по специальным каналам. При нарушениях функции печени, желчь либо перестает поступать, либо накапливается. Кожный зуд и шелушение могут появиться вместе с желтухой, но чаще этот симптом замечают отдельно.