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Россиян предостерегли от лечения алкоголизма без ведома больного 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Россиян предостерегли от лечения алкоголизма
Фото: Lenta.ru
Неконтролируемый прием лекарств может навредить алкозависимому, поэтому не стоит тайно и самостоятельно лечить человека. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предостерег психиатр, психотерапевт Александр Федорович.
По его словам, существуют различного рода «чудо-препараты», которые некоторые россияне без ведома больного вливают ему в напитки или пищу, но они не работают. Федорович подчеркнул, что сама такая практика незаконна, потому что по правилам лечение может проходить только на добровольной основе.
«Иначе бывают ситуации очень тяжелые, когда тяжесть состояния определяется алкоголизацией именно на фоне принимаемого препарата. Ни одна фармкомпания на это никогда не пойдет», — сказал врач, отметив, что покупатели таких псевдолекарств приобретают его из-за надежды.
Психиатр добавил, что есть два признака алкоголизма. Первый — это регулярное употребление спиртного, второй — стремление напиться.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн говорил, что лечение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова от алкоголизма займет около месяца, потом будет реабилитация, которая в некоторых случаях длится всю жизнь.
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Болезни и лекарства , Михаил Ефремов , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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