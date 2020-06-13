Ученые научились одним тестом проверять риск деменции

Ученые обнаружили неожиданную связь между обонятельной способностью человека и риском развития деменции. Результаты работы были опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society.

В ходе исследования, в котором приняли участие почти 3000 пожилых людей с нормальными когнитивными функциями, было обнаружено, что простой тест на запах способен выявить людей с более высоким риском развития деменции. В эксперименте приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 57 до 85 лет.

Во время теста все участники должны были узнать пять запахов: мята, рыба, апельсин, роза и кожа. Причем мятный запах был максимально легким, а кожи — самым трудным для идентификации.

В результате подавляющее большинство добровольцев смогло правильно определить по крайней мере четыре из пяти запахов. Еще 7% определили два или три, а 2,2% смогли узнать только один.

Через пять ученые проанализировали состояние здоровья всех добровольцев и обнаружили, что среди тех, кто не смог идентифицировать четыре запаха из пяти, деменция встречалась в два раза чаще. «Эти результаты показывают, что обоняние тесно связано с функционированием и здоровьем мозга», — рассказали ученые, отметив, что речь идет о простом тесте, а не инструменте для выявления заболевания.