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Заболевания, которые могут возникнуть после укуса клеща 

Аргументы Недели 7 часов назад
Заболевания, возникающие после укуса клеща
Фото: Александр Мясников рассказал об опасности укусов клещей.
Врач Александр Мясников рассказал об опасности укусов клещей. По словам медика, наряду с большим количеством заболеваний, переносимых клещами, после его укуса может возникнуть аллергия на мясо.
Эксперт отметил, что клещи — переносчики не только энцефалита и баррлеоза, но и других заболеваний, которые представляют для человека смертельную опасность, среди которых клещевой паралич. Данное заболевание возникает после того, как клещ вводит свой нейротоксин, человек не может двигаться, есть риск умереть.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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