Продукты, провоцирующие развитие рака 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что каждый шестой житель планеты умирает от рака, а примерно треть всех случаев заболевания связана с неправильным питанием. О том, к каким продуктам следует относиться с осторожностью — в материале "Рамблера".

Озабоченность вызывает употребление соли и сахара. В первом случае ученые обнаружили, что люди, питающиеся большим количеством блюд, приготовленных с помощью засаливания, более подвержены риску развития рака желудка, носоглотки и гортани. Употребление чрезмерного количества сахара чревато не только избыточным весом, но и ускорением размножения раковых клеток за счет очень быстрого гликолиза.

Кроме того, в состав многих продуктов входят сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы, которые способны запустить процесс развития злокачественных опухолей ввиду своей токсичности.

Мясные изделия из переработанного мяса и колбасы обладают канцерогенной активностью и содержат опасные для здоровья консерванты, а также другие химикаты. Даже периодическое употребление таких продуктов может привести к развитию колоректального рака. Эксперты отмечают, что 50 граммов таких изделий в день повышают шансы развития онкологии на 18%.

По оценке британских ученых, колбасы могут спровоцировать развитие рака молочной железы, а одна сосиска в неделю увеличивает шанс заболеть раком на 15%. Специалисты также не рекомендуют употреблять много красного мяса, которое лучше заменить птицей или рыбой.