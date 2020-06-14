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Продукты, провоцирующие развитие рака 

Мария Сергеева 9 часов назад
Продукты, провоцирующие развитие рака
Фото: depositphotos.com
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что каждый шестой житель планеты умирает от рака, а примерно треть всех случаев заболевания связана с неправильным питанием. О том, к каким продуктам следует относиться с осторожностью — в материале "Рамблера".
Озабоченность вызывает употребление соли и сахара. В первом случае ученые обнаружили, что люди, питающиеся большим количеством блюд, приготовленных с помощью засаливания, более подвержены риску развития рака желудка, носоглотки и гортани. Употребление чрезмерного количества сахара чревато не только избыточным весом, но и ускорением размножения раковых клеток за счет очень быстрого гликолиза.
Кроме того, в состав многих продуктов входят сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы, которые способны запустить процесс развития злокачественных опухолей ввиду своей токсичности.
Мясные изделия из переработанного мяса и колбасы обладают канцерогенной активностью и содержат опасные для здоровья консерванты, а также другие химикаты. Даже периодическое употребление таких продуктов может привести к развитию колоректального рака. Эксперты отмечают, что 50 граммов таких изделий в день повышают шансы развития онкологии на 18%.
По оценке британских ученых, колбасы могут спровоцировать развитие рака молочной железы, а одна сосиска в неделю увеличивает шанс заболеть раком на 15%. Специалисты также не рекомендуют употреблять много красного мяса, которое лучше заменить птицей или рыбой.
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Болезни и лекарства , ВОЗ
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