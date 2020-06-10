Названа причина развития рака легких у некурящих

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Исследователи из медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете выяснили, почему у здоровых людей без вредных привычек развивается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), провоцирующая онкологию. Об этом пишет Eurekalert.

Новое исследдование американских медиков объяснило, почему у людей, ведущих здоровый образ жизни, диагностируется заболевание «курильщиков», известное как хроническая обструктивная болезнь легких.

Недуг поражает все отделы дыхательной системы человека и вызывает прогрессирующее сужение дыхательных путей. Что увеличивает риск развития у пациентов рака легких. В том числе, у некурящих людей с ХОБЛ. Об этом ранее заявили корейские исследователи.

ХОБЛ развивается примерно у 39% людей, которые никогда не курили.

В рамках новой работы ученые проанализировали результаты компьютерной томографии более 6500 людей.

Как оказалось, у добровольцев с недостаточным размером дыхательных путей (относительно объема их легких) есть высокий риск развития хронической обструктивной болезни легких, независимо от образа жизни.

«Наши результаты показывают, что такой дисанапсис является основным фактором риска ХОБЛ — наравне с курением сигарет. Считается, что дисанапсис возникает в раннем возрасте. Понимание биологической основы этого процесса поможет воздействовать на ситуацию на ранних этапах жизни человека и поспособствовать нормальному развитию легких»,

— отметили специалисты.