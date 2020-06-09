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Ученые нашли средство против особо опасного рака 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Ученые нашли средство против особо опасного рака
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Цинциннати в США предложили новый способ лечения одного из самых опасных видов рака поджелудочной железы. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале MedicalXpress.
В основе способа лечения комбинированная терапия. Ученые узнали, что терапевтическое соединение SapC-DOPS хорошо себя показало при доставке химических препаратов, нацеленных на раковые клетки поджелудочной железы.
Напомним, что рак поджелудочной железы на четвертом месте по числу смертей, связанных с онкологическими заболеваниями.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы признаки начала эпидемии коронавируса в августе 2019 года.
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