Образ жизни, который приведет к позвоночной грыже

Боль в спине — довольно распространенный симптом. Но если в каких-то случаях она не является признаком серьезного недуга, то в других может сигнализировать об опасных заболеваниях. Например, — о позвоночной грыже. Как проявляется этот недуг и какой образ жизни может его спровоцировать? Расскажет "Рамблер".
Как известно, межпозвоночные диски снижают давление между позвонками. Грыжей именуют тот процесс, при котором ядра позвонков выпячиваются в позвоночный канал. Позвоночная грыжа опасна по ряду причин.
Во-первых, она приводит к тому, что увеличивается давление позвонка на позвонок, из-за чего позвонки трутся друг о друга, вызывают боль и провоцируют воспаления.
Во-вторых, грыжа давит на корешки спинномозговых нервов. Такое давление на нервные окончания чревато не только болью, но также радикулитом и даже параличом.
И наконец, грыжа давит на кровеносные сосуды, расположенные рядом. В связи с этим ухудшается кровоснабжение органов и тканей, из-за чего может пострадать мозг.
Распознать грыжу можно, ориентируясь на следующие симптомы:
- Ноющая беспричинная боль в пояснице или шейном отделе позвоночника
- Стреляющая боль, сопровождающая резкие движения
- Головокружения, головные боли
- Беспричинные скачки артериального давления
- Онемение или покалывание в пальцах ног
- Поясничная боль, отдающая в бедро или ногу
- Проблемы в работе мочеполовой системы
Если вы еще не столкнулись с позвоночной грыжей, но боитесь, что недуг проявит себя в будущем, следует знать, какой образ жизни провоцирует его появление:
- У вас есть проблемы с осанкой — сколиоз или привычка сидеть в сгорбленной позе
- Вы много сидите
- У вас есть остеохондроз
- Вы страдаете от лишнего веса
- Вы мало спите, из-за чего позвоночник не успевает восстанавливаться
Помните, что здоровье спины сказывается на множестве процессов, происходящих в организме. Именно поэтому пренебрегать им нельзя, а при первых признаках недомогания следует немедленно обратиться к специалисту.