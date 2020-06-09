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Образ жизни, способный привести вас к грыже позвоночника 

Мира Маркина 3 часа назад
Образ жизни, который приведет к позвоночной грыже
Фото: depositphotos.com
Боль в спине — довольно распространенный симптом. Но если в каких-то случаях она не является признаком серьезного недуга, то в других может сигнализировать об опасных заболеваниях. Например, — о позвоночной грыже. Как проявляется этот недуг и какой образ жизни может его спровоцировать? Расскажет "Рамблер".
Как известно, межпозвоночные диски снижают давление между позвонками. Грыжей именуют тот процесс, при котором ядра позвонков выпячиваются в позвоночный канал. Позвоночная грыжа опасна по ряду причин.
Во-первых, она приводит к тому, что увеличивается давление позвонка на позвонок, из-за чего позвонки трутся друг о друга, вызывают боль и провоцируют воспаления.
Во-вторых, грыжа давит на корешки спинномозговых нервов. Такое давление на нервные окончания чревато не только болью, но также радикулитом и даже параличом.
И наконец, грыжа давит на кровеносные сосуды, расположенные рядом. В связи с этим ухудшается кровоснабжение органов и тканей, из-за чего может пострадать мозг.
Распознать грыжу можно, ориентируясь на следующие симптомы:
  • Ноющая беспричинная боль в пояснице или шейном отделе позвоночника
  • Стреляющая боль, сопровождающая резкие движения
  • Головокружения, головные боли
  • Беспричинные скачки артериального давления
  • Онемение или покалывание в пальцах ног
  • Поясничная боль, отдающая в бедро или ногу
  • Проблемы в работе мочеполовой системы
Если вы еще не столкнулись с позвоночной грыжей, но боитесь, что недуг проявит себя в будущем, следует знать, какой образ жизни провоцирует его появление:
  1. У вас есть проблемы с осанкой — сколиоз или привычка сидеть в сгорбленной позе
  2. Вы много сидите
  3. У вас есть остеохондроз
  4. Вы страдаете от лишнего веса
  5. Вы мало спите, из-за чего позвоночник не успевает восстанавливаться
Помните, что здоровье спины сказывается на множестве процессов, происходящих в организме. Именно поэтому пренебрегать им нельзя, а при первых признаках недомогания следует немедленно обратиться к специалисту.
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