Образ жизни, который приведет к позвоночной грыже

Боль в спине — довольно распространенный симптом. Но если в каких-то случаях она не является признаком серьезного недуга, то в других может сигнализировать об опасных заболеваниях. Например, — о позвоночной грыже. Как проявляется этот недуг и какой образ жизни может его спровоцировать? Расскажет "Рамблер".

Как известно, межпозвоночные диски снижают давление между позвонками. Грыжей именуют тот процесс, при котором ядра позвонков выпячиваются в позвоночный канал. Позвоночная грыжа опасна по ряду причин.

Во-первых, она приводит к тому, что увеличивается давление позвонка на позвонок, из-за чего позвонки трутся друг о друга, вызывают боль и провоцируют воспаления.

Во-вторых, грыжа давит на корешки спинномозговых нервов. Такое давление на нервные окончания чревато не только болью, но также радикулитом и даже параличом.

И наконец, грыжа давит на кровеносные сосуды, расположенные рядом. В связи с этим ухудшается кровоснабжение органов и тканей, из-за чего может пострадать мозг.

Ноющая беспричинная боль в пояснице или шейном отделе позвоночника

Стреляющая боль, сопровождающая резкие движения

Головокружения, головные боли

Беспричинные скачки артериального давления

Онемение или покалывание в пальцах ног

Поясничная боль, отдающая в бедро или ногу

Проблемы в работе мочеполовой системы Распознать грыжу можно, ориентируясь на следующие симптомы:

У вас есть проблемы с осанкой — сколиоз или привычка сидеть в сгорбленной позе Вы много сидите У вас есть остеохондроз Вы страдаете от лишнего веса Вы мало спите, из-за чего позвоночник не успевает восстанавливаться Если вы еще не столкнулись с позвоночной грыжей, но боитесь, что недуг проявит себя в будущем, следует знать, какой образ жизни провоцирует его появление:

Помните, что здоровье спины сказывается на множестве процессов, происходящих в организме. Именно поэтому пренебрегать им нельзя, а при первых признаках недомогания следует немедленно обратиться к специалисту.