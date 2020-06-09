Назван первый симптом рассеянного склероза 

Заведующая Межокружным отделением рассеянного склероза (МОРС № 1) ГКБ имени Буянова ДЗМ, врач-невролог, кандидат медицинских наук Наринэ Арзуманян объяснила, как не пропустить опасное заболевание. Об этом пишет газета «Московская медицина».
Недуг может проявляться разными неврологическими симптомами. Но наиболее частый из них — различные зрительные нарушения.
Это расплывчатость, мутность изображения, изменение цветовосприятия, подергивание глазных яблок. Иногда человек резко теряет зрение и слепнет.
Среди других симптомов: нарушение походки, ощущение онемения конечностей, прохождения «электрического тока» при наклонах головы, отклонения в работе вестибулярного аппарата, нарушение эрекции и так далее.
Иногда каждый из симптомов проявляется в отдельности, иногда − вместе.
«Типы приступов и их острота у больных различны. В некоторых случаях течение характеризуется частыми обострениями, в то время как у других пациентов ремиссия растягивается на несколько лет. Все очень индивидуально»,
— рассказала невролог.