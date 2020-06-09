Назван первый симптом рассеянного склероза 

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Заведующая Межокружным отделением рассеянного склероза (МОРС № 1) ГКБ имени Буянова ДЗМ, врач-невролог, кандидат медицинских наук Наринэ Арзуманян объяснила, как не пропустить опасное заболевание. Об этом пишет газета «Московская медицина».

Недуг может проявляться разными неврологическими симптомами. Но наиболее частый из них — различные зрительные нарушения.

Это расплывчатость, мутность изображения, изменение цветовосприятия, подергивание глазных яблок. Иногда человек резко теряет зрение и слепнет.

Среди других симптомов: нарушение походки, ощущение онемения конечностей, прохождения «электрического тока» при наклонах головы, отклонения в работе вестибулярного аппарата, нарушение эрекции и так далее.

Иногда каждый из симптомов проявляется в отдельности, иногда − вместе.

«Типы приступов и их острота у больных различны. В некоторых случаях течение характеризуется частыми обострениями, в то время как у других пациентов ремиссия растягивается на несколько лет. Все очень индивидуально»,

— рассказала невролог.