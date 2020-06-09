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Найдено средство против особо опасного рака 

Lenta.ru 2 часа назад
Найдено средство против особо опасного рака
Фото: University of Cincinnati
Ученые Университета Цинциннати в США нашли новый способ лечения особо опасного рака поджелудочной железы, основанный на комбинированной терапии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи выяснили, что применение терапевтического соединения SapC-DOPS оказалось особо полезным при доставке химических препаратов, нацеленных на раковые клетки поджелудочной железы. SapC-DOPS представляет собой искусственную везикулу (пузырек), изготовленную из микроскопических компонентов клетки.
Ранее специалисты обнаружили специфичный для раковых клеток поджелудочной железы биомаркер (фосфатидилсерин), который сейчас используется для таргетированной химиотерапии. Однако система доставки SapC-DOPS способна улучшить эффективность лекарственных средств, поскольку везикулы могут избирательно воздействовать на пораженные ткани, имеющие биомаркер.
Рак поджелудочной железы занимает четвертое место по числу смертей, связанных с онкологией. При этом меньше шести процентов больных выживает в течение пяти лет после постановки диагноза. Заболевание протекает бессимптомно на ранних стадиях, часто поражая лимфатические узлы и печень и реже — легкие и органы брюшной полости. Лишь небольшое количество препаратов нацелено на опухоли поджелудочной железы, а хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия не улучшают долгосрочную выживаемость.
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