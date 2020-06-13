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Нехватка гемоглобина: как ее распознать и чем она чревата 

Мира Маркина 5 часов назад
Чем чреват дефицит гемоглобина
Фото: depositphotos.com
Гемоглобин — это белок, входящий в состав крови, который помогает передавать молекулы кислорода органам и тканям. Вдобавок к этому, гемоглобин забирает из тканей углекислый газ и передает его легким. Именно благодаря этим процессам человеку удается сделать полноценный вдох-выдох.
Если же в организме наблюдается недостаток гемоглобина, это чревато серьезными последствиями. Как распознать дефицит этого белка и к чему может привести его нехватка? Разбирался "Рамблер".

Симптомы нехватки гемоглобина

Если человеку не достает белка, его сердце, мозг и другие органы недополучают кислород, что моментально сказывается на самочувствии. Определить анемию (дефицит гемоглобина) помогут следующие симптомы:
  • Слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Частые головокружения
  • Бледность
  • Частая одышка
  • Учащенное сердцебиение
Если вы обнаружили у себя несколько подобных симптомов, это веский повод для обращения к терапевту. Медик предложит вам сдать кровь на анализ, результаты которого позволят понять, — действительно ли симптомы спровоцированы анемией или же всему виной другие заболевания. В частности, под анемию нередко маскируются сердечно-сосудистые недуги.

Чем опасна анемия

Не столько опасен сам дефицит гемоглобина, сколько болезнь, симптомом которой он может являться.
Анемия нередко возникает во время беременности, — это вполне нормальная ситуация. Кроме того, дефицит гемоглобина может наблюдаться у людей, которые решили похудеть и теперь жестко ограничивают себя в питании. В таком случае потребуется попросту сменить рацион.
Но порой случается так, что анемия сигнализирует о хронических заболеваниях почек, циррозе печени, гипотиреозе, внутреннем кровотечении и нескольких видах онкологии. Именно поэтому при дефиците гемоглобина необходимо консультироваться с врачом для того, чтобы он поставил верный диагноз.
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