Чем чреват дефицит гемоглобина

Гемоглобин — это белок, входящий в состав крови, который помогает передавать молекулы кислорода органам и тканям. Вдобавок к этому, гемоглобин забирает из тканей углекислый газ и передает его легким. Именно благодаря этим процессам человеку удается сделать полноценный вдох-выдох.

Если же в организме наблюдается недостаток гемоглобина, это чревато серьезными последствиями. Как распознать дефицит этого белка и к чему может привести его нехватка? Разбирался "Рамблер".

Симптомы нехватки гемоглобина

Слабость

Быстрая утомляемость

Частые головокружения

Бледность

Частая одышка

Учащенное сердцебиение Если человеку не достает белка, его сердце, мозг и другие органы недополучают кислород, что моментально сказывается на самочувствии. Определить анемию (дефицит гемоглобина) помогут следующие симптомы:

Если вы обнаружили у себя несколько подобных симптомов, это веский повод для обращения к терапевту. Медик предложит вам сдать кровь на анализ, результаты которого позволят понять, — действительно ли симптомы спровоцированы анемией или же всему виной другие заболевания. В частности, под анемию нередко маскируются сердечно-сосудистые недуги.

Чем опасна анемия

Не столько опасен сам дефицит гемоглобина, сколько болезнь, симптомом которой он может являться.

Анемия нередко возникает во время беременности, — это вполне нормальная ситуация. Кроме того, дефицит гемоглобина может наблюдаться у людей, которые решили похудеть и теперь жестко ограничивают себя в питании. В таком случае потребуется попросту сменить рацион.

Но порой случается так, что анемия сигнализирует о хронических заболеваниях почек, циррозе печени, гипотиреозе, внутреннем кровотечении и нескольких видах онкологии. Именно поэтому при дефиците гемоглобина необходимо консультироваться с врачом для того, чтобы он поставил верный диагноз.