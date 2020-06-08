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Как по вине пациентов врачи ставят неправильные диагнозы 

Мира Маркина 4 часа назад
Виноваты ли пациенты в неправильных диагнозах
Фото: depositphotos.com
В государственных поликлиниках у врачей, как правило, есть всего 15-20 минут, чтобы выслушать жалобы пациента, поставить диагноз и назначить лечение. И докторам действительно удается сделать это, но лишь при условии, что пациент идет на контакт и не утаивает ничего от доктора.
В противном случае, скрытность больного может привести к негативным последствиям прежде всего для него самого, ведь если пациент утаит информацию о тех или иных симптомах, медик может поставить неверный диагноз.
Существует ряд негласных правил, которым необходимо следовать для того, чтобы доктор смог верно определить заболевание и назначить эффективное лечение. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Подготовьтесь к приему

Вне зависимости от того, какая именно проблема вас беспокоит, вам придется рассказать врачу о своих симптомах. Постарайтесь еще до похода к доктору, вспомнить, какие вещи, связанные со здоровьем, начали беспокоить вас в последнее время, подумайте, какие факторы могли повлиять на проявление симптомов, а также сообщите врачу о лекарствах, которые вы принимали.
Подобная подготовка сэкономит время на приеме, а также предоставит медику полный и необходимый объем информации. Кроме того, не бойтесь задавать неловкие вопросы относительно своего лечения и нынешнего состояния: возможно, какие-то из ваших проблем надуманные, и медик сможет вас успокоить.

Не критикуйте врача

Многие люди неоднократно сталкивались с некомпетентными специалистами, однако это не значит, что каждого врача следует воспринимать в штыки. Критика не поможет врачу назначить вам правильное лечение, но, возможно, выбьет его из колеи. Сменить специалиста и покинуть прием следует лишь в случае, когда врач не уделяет должного внимания вашим жалобам, грубит и пытается как можно скорее завершить прием.

Не врите доктору

Ранее мы уже упомянули о том, что скрывать от врача информацию о своем здоровье — крайне плохая идея. Еще хуже — врать медику. Однако многие люди продолжают это делать по разным причинам: из чувства стыда или боязни осуждения. В большинстве случаев пациенты лгут о наличии ЗППП, наследственных заболеваниях и о вредных привычках. Однако профессиональный и компетентный специалист не станет осуждать своего пациента. Но при этом, если вы решите не рассказывать об очевидно важных вещах, связанных с вашим здоровьем, лечение, которое выпишет вам врач, может оказаться неэффективным и даже опасным.
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