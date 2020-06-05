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Скрытые сигналы того, что ваша печень кричит о помощи 

Диана Товсепова 2 часа назад
Главным фильтром организма является печень. Именно она фильтрует нашу кровь и выводит токсины, а от ее нормального функционирования зависит работа всего организма.
Конечно, о здоровье печени стоит заботиться. Но как понять, что с этим органом есть проблемы? "Рамблер" разбирался в скрытых сигналах того, что ваша печень уже кричит о помощи.
Так специалисты рекомендуют обратить внимание на цвет своей кожи и глазных белков. В частности, если вы замечаете пожелтевший оттенок кожных покров и глаз, возможно, дело в том, что ослабленная печень не способна в полной мере переработать желчный пигмент билирубин, образующийся при расщеплении печени. Его повышенная концентрация приводит к пожелтению.
А вот аутоиммунный гепатит, который возникает из-за атаки на клетки и ткани печени со стороны иммунной системы, выдает себя другими сигналами: боль в суставах, тошнота, слабость, потеря аппетита.
Еще одно проявление проблем с печенью на коже — синяки и сосудистые звездочки. Если вы замечаете синяки, которые быстро возникают, но долго не проходят, это может быть признаком снижения выработки печенью белка, необходимого для свертывания крови.
Другой яркий сигнал, с помощью которого можно заметить сбои в работе печени — отеки ног или в области живота.
При этом специалисты рекомендуют обратить внимание и на цвет стула и мочи — если стул становится темнее, а моча светлее, скорее всего, печень стала работать плохо.
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Болезни и лекарства , Видео
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