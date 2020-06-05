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Восемь новорожденных заразились опасной бактерией из средневекового чуда 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Восемь новорожденных заразились опасной бактерией
Фото: Channel 9
В одной из больниц австралийского города Аделаида восемь новорожденных детей впервые за 20 лет оказались инфицированы бактерией Serratia Marcescens. Об этом сообщает Nine News.
Первый случай заражения был выявлен 18 мая. Спустя несколько дней ребенок полностью выздоровел, а его кроватка была дезинфицирована. 30 мая инфекцию обнаружили у другого новорожденного, который лежал в той же кроватке. Его перевели в другую больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.
После проверки всех 40 новорожденных, которые лежали в этом отделении, опасную бактерию нашли еще у шестерых детей, однако во всех случаях заражение протекало бессимптомно. С различных участков в отделении были взяты более 200 проб, что позволило выявить источник инфекции: одну из раковин, стоявших в больнице.
Бактерия Serratia Marcescens может вызывать инфекцию мочевыводящих путей, пневмонию и сепсис. Она особенно опасна для пожилых людей и новорожденных. Считается возможным объяснением средневекового чуда, произошедшего в итальянском городке Больсен, где, по преданию, в 1263 году во время причастия на хлебе выступила «кровь». Чудо было увековечено в Ватикане на фреске работы Рафаэля, однако теперь специалисты считают, что за кровь приняли выросшую на хлебе колонию Serratia Marcescens, имевшую красную пигментацию.
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Болезни и лекарства , Новости
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