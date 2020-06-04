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Почему вам не стоит целовать свою собаку даже после окончания пандемии 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему целовать собак — опасно для жизни
Фото: depositphotos.com
Медики регулярно предупреждают владельцев собак о том, что допускать животных к своему лицу — крайне плохая идея. Неважно — пандемия сейчас или нет. Однако, несмотря на это, хозяева преданных четвероногих продолжают целовать своих питомцев, не подозревая, чем это может грозить.
Почему стоит отказаться от подобных "нежностей" со своим псом? Расскажет "Рамблер".
Джон Оксфорд, заслуженный профессор вирусологии и бактериологии из Великобритании, не так давно опубликовал в журнале The Hippocrat Post статью, где описал недавний случай из своей практики.
Жительница Великобритании попала в больницу с диагнозом полиорганная недостаточность. В ходе обследования врачи выяснили, что недуг спровоцировали бактерии, содержащиеся в слюне ее собаки. Болезнь прогрессировала стремительно: спутанная речь женщины смутила ее родственников, когда они беседовали с ней по телефону. Спустя несколько часов племянник пациентки приехал к тете, чтобы проведать ее, и обнаружил женщину, которая лежала без сознания на полу.
Англичанке пришлось провести две недели в больнице. Медики обнаружили у нее почечную и легочную недостаточность, поражение печени и сепсис, вызванный бактерией, которая содержится в слюне собак. У женщины не было порезов или ран, через которые бактерия могла бы попасть в организм. Именно поэтому причина заболевания стала очевидна для медиков лишь после того, как они узнали, что у пациентки есть итальянская борзая.
По словам доцента кафедры микробиологии в Penn Vet Шелли Ранкина, это довольно редкий случай, однако он наиболее ярко демонстрирует, насколько собачьи поцелуи могут быть опасны для человека.
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