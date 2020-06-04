Гипотиреоз: чем он опасен и как его выявить 

Если щитовидная железа вырабатывает недостаточно тиреоидных гормонов, которые влияют на множество важнейших процессов в организме, возникает гипотиреоз. Как выявить болезнь и почему ей не стоит пренебрегать? Расскажет "Рамблер".
На ранних стадиях распознать недуг довольно сложно: проявляется он посредством усталости и набора веса. Многие люди списывают эти симптомы на недостаточно активный образ жизни и возрастные изменения. Однако если помимо этих признаков заболевания у вас появились и другие, — это повод немедленно обратиться к специалисту.
О гипотериозе сигнализируют следующие симптомы:
- регулярные запоры
- ломкие ногти и волосы
- медленный пульс
- подавленное настроение
- охриплость голоса
- припухлость на шее, которая увеличивается в размерах
- боли в мышцах или суставах
- нерегулярные или ставшие болезненными менструации
- повышенная чувствительность к холоду
- отечность лица, рук и ног
Поскольку гипотиреоз является заболеванием щитовидной железы, многие люди убеждены, что справиться с ним поможет йод. Однако это большое заблуждение: без рецепта эндокринолога при гипотиреозе принимать биодобавки с этим микроэлементом запрещено. Все дело в том, что при снижении активности щитовидной железы, подобные препараты могут лишь ухудшить ваше состояние.
Зачастую гипотиреоз возникает из-за аутоиммунных процессов. Кроме того, недуг может спровоцировать беременность, прием некоторых медикаментов, лучевая терапия, опухоли гипофиза, а также наследственность. Точную причину возникновения гипотиреоза сможет установить только врач.