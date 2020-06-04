У аспирина нашли опасные свойства 

Прием аспирина повышает риск развития внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Clinical Pharmacology.

Эксперты изучили около шести тысяч научных статей и несколько десятков мета-исследований. Анализ работ показал, что лекарство повышает риск внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечений на 34% и 47% соответственно. Вероятность прочих кровоизлияний с приемом аспирина увеличивается на 62%.

В то ж время препарат снижает вероятность инфаркта или сердечной недостаточности примерно на 17%.

Ученые подчеркивают, что опасность аспирина не столь высока, что не назначать его для профилактики рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Однако врачам нужно тщательно взвешивать все за и против при работе с каждым пациентом.