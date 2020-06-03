Что произойдет с телом, если бросить курить 

Одна из пагубных вредных привычек влияет не только непосредственно на легкие, но и на весь организм. Курение может вызывать онкологию, влияет на сердечно-сосудистую систему и желудок. "Рамблер" называет все плюсы отказа от курения и рассказывает, что изменится в организме.

Нормализуется АД

Одна выкуренная сигарета повышает артериальное давление на 15-20 минут. Никотин попадает в организм и сильно сужает сосуды, что может быть опасно для людей с хроническим повышенным давлением. Так, из-за постоянного курения АД может быть повышено на регулярной основе. У гипертоников, которые отказываются от сигарет, улучшение наступает уже в первый день.

Вкусы и запахи станут ярче

Уже спустя день после отказа от курения никотин начинает выходить из организма. Благодаря этому нормализуется уровень кислорода в крови, снижается риск сердечного приступа. Из—за постоянного попадания никотина в организм, а также резкого запаха табака у человека снижается чувствительность вкусовых рецепторов. Многие люди, бросившие курить, отмечают, что вкусы и запахи становятся ярче, отпадает надобность приправ и соусов.

Улучшится кровообращение

Из-за действия никотина нарушается кровообращение. Результатом этого становится спазм сосудов и появление бляшек. Все эти последствия увеличивают риск образования тромбов, поэтому, если вы ведете не очень здоровый образ жизни, курение только усугубит положение.

Перестанет беспокоить кашель и хрипы

Больше всего от курения страдает дыхательная система. На нее влияет никотин и продукты горения, которые оседают в горле, на бронхах и в легких. Поэтому, через несколько месяцев после отказа от курения, человека перестает беспокоить одышка, хрипы и кашель. Эти симптомы преследуют каждого заядлого курильщика.