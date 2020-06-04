Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доктор Мясников назвал опасные способы лечения печени 

РИАМО и ещё 2 2 часа назад
Мясников назвал опасные способы лечения печени
Фото: РИАМО
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что лечение печени с помощью гепатопротекторов и чисток является опасным, передает Федеральное агентство новостей.
«Как вы можете чистить печень, не понимая, что вы делаете? У нас почти 200 названий гепатопротекторов, реально действуют всего 3–4, остальные можно просто выбросить в мусорку!» — сказал врач.
Он подчеркнул, что большую опасность таят в себе китайские препараты. В 30% всех китайских препаратов есть компоненты, не указанные в составе.
Группа гепатопротекторов в России включает более 700 препаратов и их комбинаций, использующих вещества 16 видов.
Не существует общепринятой классификации этих препаратов. Также, в различных источниках различаются представления о том, какие средства следует относить к «гепатопротекторам».
Видео дня. Какие продукты провоцируют головную боль
РИАМО: последние новости
Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус Доктор Мясников рассказал, какую защиту от Covid‑19 считает самой эффективной Доктор Мясников рассказал, какую защиту от Covid‑19 считает самой эффективной Около 47 тыс москвичей нарушили режим самоизоляции во время пандемии Около 47 тыс москвичей нарушили режим самоизоляции во время пандемии
Болезни и лекарства , Российские лекарства , Желтуха , Александр Мясников , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напитки, которые помогут восстановить зрение
Напитки, которые помогут восстановить зрение
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Как повысить тестостерон без лекарств
Как повысить тестостерон без лекарств
Что произойдет с телом, если бросить курить
Что произойдет с телом, если бросить курить
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение