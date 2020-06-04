Мясников назвал опасные способы лечения печени

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что лечение печени с помощью гепатопротекторов и чисток является опасным, передает Федеральное агентство новостей.

«Как вы можете чистить печень, не понимая, что вы делаете? У нас почти 200 названий гепатопротекторов, реально действуют всего 3–4, остальные можно просто выбросить в мусорку!» — сказал врач.

Он подчеркнул, что большую опасность таят в себе китайские препараты. В 30% всех китайских препаратов есть компоненты, не указанные в составе.

Группа гепатопротекторов в России включает более 700 препаратов и их комбинаций, использующих вещества 16 видов.

Не существует общепринятой классификации этих препаратов. Также, в различных источниках различаются представления о том, какие средства следует относить к «гепатопротекторам».