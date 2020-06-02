Мясников объяснил, что делать при скачках давления 

Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" ответил на вопрос пациентки. Женщина пожаловалась на то, что у нее нередко бывает низкое давление 90 на 60, а потом оно поднимается до 160 на 100. Кроме того, она очень реагирует на перемену погоды.

Доктор Мясников ответил, что такой выраженный подъем давления говорит о гипертонии. Это значит, что женщине нужно сделать суточное мониторирование, выяснить, в какие часы давление растет, а в какие — снижается, после чего можно будет подобрать лечение. Это могут быть таблетки, а в некоторых случаях достаточно похудеть, а также избегать стрессов и не солить пищу.