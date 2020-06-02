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Мясников объяснил, что делать при скачках давления 

Екатерина Ёлкина 25 минут назад
Мясников объяснил, что делать при скачках давления
Фото: РИА Новости
Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" ответил на вопрос пациентки. Женщина пожаловалась на то, что у нее нередко бывает низкое давление 90 на 60, а потом оно поднимается до 160 на 100. Кроме того, она очень реагирует на перемену погоды.
Доктор Мясников ответил, что такой выраженный подъем давления говорит о гипертонии. Это значит, что женщине нужно сделать суточное мониторирование, выяснить, в какие часы давление растет, а в какие — снижается, после чего можно будет подобрать лечение. Это могут быть таблетки, а в некоторых случаях достаточно похудеть, а также избегать стрессов и не солить пищу.
Ранее "Рамблер" писал о том, что доктор Мясников развеял популярный миф о передаче коронавируса.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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