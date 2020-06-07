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Металлический привкус во рту: насколько опасен симптом 

Мира Маркина 6 часов назад
Металлический привкус во рту: чем он опасен
Фото: depositphotos.com
Металлический привкус во рту может сигнализировать как о серьезных недугах вроде гепатита и диабета, так и о проблемах с гигиеной. В первом случае на стадии, когда вы ощущаете вкус металла на языке, заболевания должны проявить себя и с помощью других симптомов: плохое самочувствием, слабость, отеки, а также набор или потеря веса.
Если же кроме привкуса металла вас больше ничто не беспокоит, возможно проблема заключается в других вещах. В каких именно? Расскажет "Рамблер".

Слишком тщательная чистка зубов

Не стоит слишком усердствовать во время чистки зубов, если вы не хотите спровоцировать кровотечение десен. Если ваша щетка слишком жесткая, замените ее на более мягкую и относитесь к зубам бережнее.

Большие физические нагрузки

Когда вы тренируетесь на износ, к вашим легким приливает гораздо больше крови, чем в повседневной жизни. Из-за того, что давление в сосудах повышается, в легкие может проникать небольшое количество кровяных телец. При выдохе они попадают на язык, из-за чего возникает привкус металла.

Прием некоторых лекарств

Металлический привкус на языке — это довольно распространенный побочный симптом после приема ряда препаратов. В их числе антибиотики, некоторые медикаменты для снижения давления, средства, которые назначают при глаукоме, и препараты, которые используют при лечении остеопороза и подагры.
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