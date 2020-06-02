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Какие недуги мы часто путаем с аллергией 

Мира Маркина 2 часа назад
Слезы из глаз, частое чихание, заложенность носа и высыпания на коже, — именно так сигнализирует о себе аллергия. Однако порой все эти симптомы говорят о других, более серьезных заболеваниях. О каких именно? Расскажет "Рамблер".

Конъюнктивит

Возникновение этого недуга чаще всего провоцирует инфекция, которую люди заносят в глаза грязными руками. В таком случае принимать антигистаминные препараты бессмысленно. Избавиться от бактериального конъюнктивита помогут глазные капли или мазь с антибиотиками.

Ринит

Немногие люди обращаются к врачу при насморке. Однако, если он не вызван аллергией, посетить специалиста необходимо. Как отличить простудный насморк от насморка на фоне аллергии? Первый проявляет себя следующим образом: нос заложен только с одной стороны, выделения густые зеленые или желтые, у пациента наблюдается повышенная температура и боль в области лица.

Атопический дерматит

Данный недуг долгое время считался проявлением аллергии, а не самостоятельным заболеванием. Однако за последние несколько лет исследователи доказали, что атопический дерматит — это генетическое заболевание, при котором нарушается защитный барьер кожи. Из-за этого она становится сухой, возникают зуд и шелушения.
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Болезни и лекарства , Видео
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