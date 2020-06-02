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Продукты, уничтожающие ваш мозг 

Мира Маркина 3 часа назад
Продукты, уничтожающие ваш мозг
Фото: depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что злоупотребление некоторыми продуктами неизменно ведет к набору веса. Но немногие знают о том, что наш рацион так или иначе сказывается и на работе мозга. От каких продуктов стоит отказаться, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы? Расскажет "Рамблер".

Сладкое

Нам с детства твердят, что сахар улучшает работу мозга и съесть плитку шоколада перед важными экзаменами просто необходимо. Вот только на самом деле чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием фруктозы и сахарозы для мозга вредно. Сладкое лишь на время повышает активность, но в долгосрочной перспективе оно вызывает воспалительные процессы, что приводит к ухудшению умственных способностей.

Колбасы и копчености

Как бы вы не любили колбасные изделия, если вы намерены сохранить здоровье мозга, употребление их стоит сократить. Все дело в том, что они нарушают работу нервной системы. Поэтому белки лучше всего получать из рыбы, орехов и молочных продуктов.

Жареная пища

Мало того, что жареные блюда, как правило, содержат огромное количество химических добавок, усилителей вкуса и консервантов, которые пагубно сказываются на работе мозга, вместе с тем вредное масло, в котором обжариваются продукты, разрушает нервную систему. Гораздо полезнее готовить еду на гриле, запекать или тушить. По желанию и в такие блюда можно добавить масла, но постарайтесь отдать предпочтение полезному: оливковому, льняному или тыквенному.
Видео дня. Названы продукты, несовместимые с лекарствами
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Болезни и лекарства
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