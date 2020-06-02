Как побороть непроходящую икоту 

Как правило, икота не доставляет больших проблем и избавиться от нее удается за несколько минут. Но подчас непроизвольные сокращения диафрагмы, которые и зовутся икотой, не прекращаются на протяжении долгого времени. Что делать в таком случае? Выяснял "Рамблер".

Задержите дыхание

Самый популярный, но все-таки эффективный способ: задержите дыхание на 10-20 секунд, затем выдохните. Если икота не исчезла, повторите упражнение еще раз.

Обнимите колени

Найдите место, где сможете удобно сесть, и поднимите колени к грудной клетке. Обхватите ноги руками и попытайтесь как можно плотнее прижать их к телу, при этом слегка наклоняясь вперед. Посидите так 20-30 секунд.

Съешьте что-нибудь с резким вкусом

Долька лимона, помидор с уксусом и другие подобные продукты вмиг избавят от надоедливой икоты.

Положите на язык сахар

Расположите чайную ложку сахара как можно ближе к корню языка. Дайте ему раствориться и не глотайте хотя бы 10-15 секунд.

Займитесь любовью

По мнению специалиста по неотложной медицине Фрэнсиса Фесмир, интимная близость помогает побороть икоту. А если точнее, от нее избавляет оргазм, поскольку он приводит к яркой стимуляции блуждающего нерва.