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ВОЗ выявила новую вспышку смертельной болезни 

Мария Сергеева 3 часа назад
В Демократической Республике Конго зафиксировали вторую вспышку геморрагической лихорадки Эбола. The Telegraph пишет о том, что это произошло в городе Мбандака на северо-западе страны.
Согласно информации, предоставленной ВОЗ, было выявлено шесть случаев инфицирования. Кроме того, известно о четырех летальных исходах неподалеку от Мбандаки.
Сведения о второй волне появились благодаря объявлению губернатора региона Бобо Болоко Болумбу по местному радио. По его словам, анализы заразившихся отправлены в национальную медицинскую исследовательскую организацию ДР Конго в Киншасе для вторичного подтверждения.
"Лаборатория предоставила нам информацию о том, что все случаи смерти, проанализированные с 18 мая, являются следствием вируса Эбола" — сообщил он.
Кроме того, глава региона призвал людей соблюдать гигиенические меры, а именно — мыть руки с мылом и отказаться от рукопожатий. Также не категорически не рекомендуется прикасаться к умершим людям, у которых была выявлена болезнь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названо средство защиты от COVID-19 эффективнее масок.
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Болезни и лекарства , Видео , ВОЗ , Daily Telegraph
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