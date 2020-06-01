ВОЗ выявила новую вспышку смертельной болезни 

В Демократической Республике Конго зафиксировали вторую вспышку геморрагической лихорадки Эбола. The Telegraph пишет о том, что это произошло в городе Мбандака на северо-западе страны.

Согласно информации, предоставленной ВОЗ , было выявлено шесть случаев инфицирования. Кроме того, известно о четырех летальных исходах неподалеку от Мбандаки.

Сведения о второй волне появились благодаря объявлению губернатора региона Бобо Болоко Болумбу по местному радио. По его словам, анализы заразившихся отправлены в национальную медицинскую исследовательскую организацию ДР Конго в Киншасе для вторичного подтверждения.

"Лаборатория предоставила нам информацию о том, что все случаи смерти, проанализированные с 18 мая, являются следствием вируса Эбола" — сообщил он.

Кроме того, глава региона призвал людей соблюдать гигиенические меры, а именно — мыть руки с мылом и отказаться от рукопожатий. Также не категорически не рекомендуется прикасаться к умершим людям, у которых была выявлена болезнь.