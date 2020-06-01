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ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
ВОЗ выявила новую вспышку смертельной болезни
Фото: Lenta.ru
В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку Эболы, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны. Об этом пишет The Telegraph.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было выявлено шесть случаев заболевания, также известно о четырех скончавшихся недалеко от Мбандаки, региональной столицы Экваториальной провинции.
О новой вспышке впервые объявил по местному радио губернатор региона Бобо Болоко Болумбу (Bobo Boloko Bolumbu) в понедельник, 1 июня. Он сказал, что образцы от случаев были отправлены в INRB, национальную медицинскую исследовательскую организацию страны в Киншасе, для вторичного подтверждения. «Лаборатория предоставила нам информацию о том, что все случаи смерти, проанализированные с 18 мая, являются следствием вируса Эбола», — сказал губернатор.
Губернатор также призвал людей сохранять спокойствие и продолжать соблюдать гигиенические меры: «Регулярно мойте руки с мылом. Не приветствуйте друг друга рукопожатиями. Не трогайте больных или мертвых людей, у которых была температура или кровотечение».
Министр здравоохранения страны Этени Лонгондо (Eteni Longondo) во время пресс-конференции подтвердил летальные случаи. «Четыре человека уже умерли», — сказал он.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус также подтвердил, что возле города была обнаружена новая вспышка Эболы, добавив, что из шести зарегистрированных пациентов четверо умерли. Глава ВОЗ также отметил, что страна находится на заключительном этапе борьбы с Эболой в ее восточной части. «Эта вспышка является напоминанием о том, что COVID19 — не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — написал глава ВОЗ в своем Twitter-аккаунте.
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Болезни и лекарства , Новости , ВОЗ , Daily Telegraph
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