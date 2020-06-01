ВОЗ выявила новую вспышку смертельной болезни

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку Эболы, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны. Об этом пишет The Telegraph.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было выявлено шесть случаев заболевания, также известно о четырех скончавшихся недалеко от Мбандаки, региональной столицы Экваториальной провинции.

О новой вспышке впервые объявил по местному радио губернатор региона Бобо Болоко Болумбу (Bobo Boloko Bolumbu) в понедельник, 1 июня. Он сказал, что образцы от случаев были отправлены в INRB, национальную медицинскую исследовательскую организацию страны в Киншасе, для вторичного подтверждения. «Лаборатория предоставила нам информацию о том, что все случаи смерти, проанализированные с 18 мая, являются следствием вируса Эбола», — сказал губернатор.

Губернатор также призвал людей сохранять спокойствие и продолжать соблюдать гигиенические меры: «Регулярно мойте руки с мылом. Не приветствуйте друг друга рукопожатиями. Не трогайте больных или мертвых людей, у которых была температура или кровотечение».

Министр здравоохранения страны Этени Лонгондо (Eteni Longondo) во время пресс-конференции подтвердил летальные случаи. «Четыре человека уже умерли», — сказал он.