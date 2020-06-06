Какие продукты убивают мужскую эрекцию 

Многие убеждены, что проблемы с эрекцией — это удел мужчин в возрасте. Однако нередко с такой неприятностью сталкиваются и молодые люди. Но немногие из них знают, что подчас такая ситуация бывает спровоцирована употреблением определенных продуктов, которые негативном образом сказываются на потенции. От чего следует отказаться перед началом полового акта, чтобы не иметь проблем с эрекцией? Выяснял "Рамблер".

Сыр

Неслучайно сыр называют убийцей либидо. Постарайтесь отказаться от этого продукта перед интимной близостью, если не хотите столкнуться с неприятными сюрпризами. Вдобавок к этому, у многих людей сыр вызывают чувство тяжести в животе.

Энергетики

Такие напитки спровоцируют лишь кратковременный всплеск активности. Но далее на смену ему придет усталость, раздражение и нервное напряжение. Кроме того, чрезмерное употребление энергетиков может привести к передозировке, которая чревата раскоординацией движений, учащенным пульсом и повышенным потоотделением.

Картошка фри

Плоха не столько жареная картошка, сколько трансжиры, содержащиеся в ней. Именно они снижают уровень тестостерона в крови, а также циркуляцию крови, из-за чего эрекция может не наступить даже при сильном возбуждении.