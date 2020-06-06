Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие продукты убивают мужскую эрекцию 

Мира Маркина 3 часа назад
Какие продукты убивают мужскую эрекцию
Фото: depositphotos.com
Многие убеждены, что проблемы с эрекцией — это удел мужчин в возрасте. Однако нередко с такой неприятностью сталкиваются и молодые люди. Но немногие из них знают, что подчас такая ситуация бывает спровоцирована употреблением определенных продуктов, которые негативном образом сказываются на потенции. От чего следует отказаться перед началом полового акта, чтобы не иметь проблем с эрекцией? Выяснял "Рамблер".

Сыр

Неслучайно сыр называют убийцей либидо. Постарайтесь отказаться от этого продукта перед интимной близостью, если не хотите столкнуться с неприятными сюрпризами. Вдобавок к этому, у многих людей сыр вызывают чувство тяжести в животе.

Энергетики

Такие напитки спровоцируют лишь кратковременный всплеск активности. Но далее на смену ему придет усталость, раздражение и нервное напряжение. Кроме того, чрезмерное употребление энергетиков может привести к передозировке, которая чревата раскоординацией движений, учащенным пульсом и повышенным потоотделением.

Картошка фри

Плоха не столько жареная картошка, сколько трансжиры, содержащиеся в ней. Именно они снижают уровень тестостерона в крови, а также циркуляцию крови, из-за чего эрекция может не наступить даже при сильном возбуждении.
Видео дня. Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Комментарии 17
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван первый симптом рака кишечника
Назван первый симптом рака кишечника
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Скрытые сигналы того, что печень кричит о помощи
Скрытые сигналы того, что печень кричит о помощи
Ученые раскрыли тайну неизлечимости рака
Ученые раскрыли тайну неизлечимости рака
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как дистанция и маски влияют на заражение COVID-19
00:22
Как дистанция и маски влияют на заражение COVID-19
Коронавирус
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение