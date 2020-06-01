Ревматоидный артрит — это серьезное хроническое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки организма. Как правило, недуг наносит главный удар по суставам — кистям, запястьям и коленям. Но иногда болезнь может также не лучшим образом сказаться на легких, сердце, кровеносных сосудах, глазах и коже.

Как распознать болезнь? Расскажет "Рамблер".

ноющая боль в суставах, их излишняя чувствительность, болезненность, припухлости

слабость во всем теле

потеря аппетита и резкое снижение веса

лихорадка

на поздних стадиях нередко проявляется деформация и искривление суставов Борьбу с ревматоидным артритом необходимо начать как можно раньше: несмотря на то, что это хроническое заболевание и полностью избавиться от него нельзя, вы можете облегчить симптомы и предотвратить развитие других недугов. В большинстве случаев о болезни сигнализируют следующие признаки:

Как правило, симптомы симметричны: к примеру, боль в правой кисти сопровождает боль в левой, а боль в левом колене — дискомфорт в правом.

При первых же симптомах ревматоидного артрита следует обратиться к ревматологу. Пренебрежение недугом может привести к тому, что артрит сильно повредит ваши суставы, и игнорировать болезнь уже будет невозможно.