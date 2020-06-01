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Как распознать ревматоидный артрит и почему не стоит пренебрегать этим недугом 

Мира Маркина 2 часа назад
Ревматоидный артрит — это серьезное хроническое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки организма. Как правило, недуг наносит главный удар по суставам — кистям, запястьям и коленям. Но иногда болезнь может также не лучшим образом сказаться на легких, сердце, кровеносных сосудах, глазах и коже.
Как распознать болезнь? Расскажет "Рамблер".
Борьбу с ревматоидным артритом необходимо начать как можно раньше: несмотря на то, что это хроническое заболевание и полностью избавиться от него нельзя, вы можете облегчить симптомы и предотвратить развитие других недугов. В большинстве случаев о болезни сигнализируют следующие признаки:
  • ноющая боль в суставах, их излишняя чувствительность, болезненность, припухлости
  • слабость во всем теле
  • потеря аппетита и резкое снижение веса
  • лихорадка
  • на поздних стадиях нередко проявляется деформация и искривление суставов
Как правило, симптомы симметричны: к примеру, боль в правой кисти сопровождает боль в левой, а боль в левом колене — дискомфорт в правом.
При первых же симптомах ревматоидного артрита следует обратиться к ревматологу. Пренебрежение недугом может привести к тому, что артрит сильно повредит ваши суставы, и игнорировать болезнь уже будет невозможно.
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Болезни и лекарства , Видео
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