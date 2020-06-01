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Что чувствует человек во время комы 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Что чувствует человек во время комы
Фото: depositphotos.com
Люди впадают в кому сами или их вводят искусственно для поддержания жизни. Есть и те, кто годами лежит в том состоянии, но также много случаев, когда люди просыпаются. Врачи до сих пор пытаются изучить состояние людей в коме, чтобы понять, что поможет возвратить их к жизни. "Рамблер" рассказывает, что современная медицина знает о людях, находящихся в коме.
Со стороны человек в коме выглядит как спящий, только в больнице он подключен к аппаратам, которые поддерживают его жизнедеятельность. У ученых есть теория, что в сознании пациента это тоже похоже на сон.
Врачи называют состояние комы "серой зоной", а люди в нем находятся "между жизнью и смертью". Ученые выяснили, что мозг пациентов работает в таком состоянии, и в некоторых случаях они даже могут слышать родных, реагировать на музыку. Это было доказано с помощью МРТ. В мозгу пациентов были замечены сигналы, когда им задавали определенные вопросы.
В 1997 году учительница Кейт Бейнбридж впала в кому из-за воспаления после вирусной инфекции. Когда она пришла в себя, она рассказала, что воспринимала все вокруг, слышала врачей и родственников, но была заперта в своем теле. Она также рассказала, что очень хотела пить, но не могла попросить воды, и очень боялась врачей, которые постоянно проводили манипуляции с ее телом.
Врачи провели эксперименты и выяснили, что 30-40% людей, находящихся в коме, пребывают в сознании. При этом, врачи не знают, как с ними коммуницировать. То, будет ли человек в сознании или нет, зависит от тяжести сопутствующего заболевания. Все остальные пациенты чувствуют кому как сон, а потом забывают его, когда просыпаются.
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