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О чем сигнализирует боль в области печени 

Мира Маркина 2 часа назад
Печень — один из самых больших и важнейших органов человека. С его помощью организм переваривает пищу, синтезирует жизненно необходимые вещества и выводит из организма токсины. Однако диагностировать заболевания данного органа отнюдь не просто, ведь они слишком поздно дают о себе знать. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Дело в том, что сама по себе печень болеть не может, — у нее попросту нет болевых рецепторов. Дискомфорт в области печени проявляется лишь тогда, когда заболевание развивается слишком стремительно, печень отекает, увеличивается в размерах и давит на стенки оболочки, в которой находится. Именно поэтому, если вы на протяжении нескольких дней боретесь с неприятными ощущениями в правом боку, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Но о каких заболеваниях может сигнализировать боль в области печени?

Алкогольный гепатит

Чрезмерное употребление спиртного перегружает печень, разрушает ее изнутри и впоследствии может спровоцировать цирроз, — данный недуг приводит к тому, что здоровая ткань печени замещается рубцовой, после чего она не может выполнять свои функции.

Жировая болезнь печени

Избыточный вес и жир откладываются не только на талии, животе и бедрах, но и вокруг внутренних органов. В частности, он может накапливаться в клетках печени, из-за чего она начнет увеличиваться в размерах и не сможет работать, как раньше.

Абсцесс печени

Бактериальные, грибковые и паразитарные инфекции порой приводят к возникновению в печени "кармана" с инфицированной жидкостью или гноем. Нередко данное заболевание сопровождается высокой температурой и ощутимым дискомфортом в области печени.

Рак печени

Злокачественная опухоль, развивающаяся в печени, порой дает о себе знать только на поздних стадиях заболевания. Нередко к онкологии приводит хронический гепатит или цирроз.
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Болезни и лекарства , Видео
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