Опасные симптомы скрытого сепсиса 

Сепсис (заражение крови) как правило диагностируют на последних стадиях. Заболевание часто из-за этого начинают лечить слишком поздно, хотя победить ее можно с помощью антибиотиков. Но не поставленный вовремя диагноз зачастую приводит к трагическим последствиям. О том, на какие важные сигналы стоит обратить внимание, чтобы распознать возможный скрытый сепсис, рассказывает «Рамблер».

Температура

В момент, когда инфекция проникает в организм (в данном случае в кровоток), организм начинает с ней активно бороться. Следствием этой борьбы становится повышение температуры. Если столбик термометра не опускается до стабильной отметки в течение нескольких дней и сопровождается сильным ознобом, обязательно обратитесь к врачу.

Стоит обратить внимание и на пониженную температуру, особенно вкупе с неважным самочувствием. Врачи отмечают, что заражение крови с низкой температурой даже опаснее, чем когда она повышена. Более того, в этом случае высок риск последующих осложнений.

Учащенный пульс и низкое кровяное давление

Пульс повышается, поскольку организм пытается ускорить ток крови, чтобы «вымыть» инфекцию прочь. Если ваш пульс добрался до отметки 90 ударов в минуту, срочно вызывайте врача.

Нельзя медлить с обращением к специалисту и в том случае, если, измеряя давление, вы заметили, что показатели не в порядке. Опустившийся ниже 100 пунктов верхний показатель сигнализирует об обезвоживании сосудов, следствием которого может стать септический шок.

Бледность

Еще один характерный признак сепсиса — бледность. Организм, пытаясь спасти сердце и мозг от заражения, забирает кровь у менее важных органов. Первой «под раздачу» попадает кожа. Покровы начинают бледнеть, а затем на коже могут появиться небольшие пятна и выступить холодный пот. При нарастании симптомов срочно обращайтесь к врачу.

Сонливость

Этот симптом может быть признаком и других серьезных заболеваний, но и сепсиса в том числе. Организм, сражаясь с инфекцией, ослабевает, поэтому человек чувствует слабость и сонливость. Разобраться в причинах странной усталости поможет хороший специалист.